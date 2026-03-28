Spectacle de l’Orchestre à l’école Cinéma le Rio Mirecourt
Spectacle de l’Orchestre à l’école Cinéma le Rio Mirecourt mercredi 1 avril 2026.
Spectacle de l’Orchestre à l’école
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 17:30:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Spectacle de l’Orchestre à l’école.
La classe Orchestre à l’école de Simone Veil et l’école intercommunale de musique vous invitent à leur prochain concert spectacle sur le thème du cirque…Clowns, magicien, chevaux et musiciens, tous réunis pour partager un moment chaleureux et unique.
Tout le monde en piste.Tout public
0 .
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr
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English :
Orchestre à l’école show.
Simone Veil’s Orchestre à l’école class and the intercommunal music school invite you to their next concert-show on the theme of the circus… Clowns, magicians, horses and musicians all come together to share a warm and unique moment.
Everyone in the ring.
L’événement Spectacle de l’Orchestre à l’école Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MIRECOURT
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