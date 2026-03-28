Spectacle de l’Orchestre à l’école Cinéma le Rio Mirecourt

Spectacle de l’Orchestre à l’école

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-01 17:30:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Spectacle de l’Orchestre à l’école.

La classe Orchestre à l’école de Simone Veil et l’école intercommunale de musique vous invitent à leur prochain concert spectacle sur le thème du cirque…Clowns, magicien, chevaux et musiciens, tous réunis pour partager un moment chaleureux et unique.

Tout le monde en piste.Tout public

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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 08 ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

Orchestre à l’école show.

Simone Veil’s Orchestre à l’école class and the intercommunal music school invite you to their next concert-show on the theme of the circus… Clowns, magicians, horses and musicians all come together to share a warm and unique moment.

Everyone in the ring.

L’événement Spectacle de l’Orchestre à l’école Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-28 par OT MIRECOURT