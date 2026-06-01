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SPECTACLE DE MAGIE LA PARENTHESE Gouex

SPECTACLE DE MAGIE LA PARENTHESE Gouex

SPECTACLE DE MAGIE LA PARENTHESE Gouex vendredi 19 juin 2026.

Lieu : LA PARENTHESE

Adresse : 8, rue de la Mairie

Ville : 86320 Gouex

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Gouex

SPECTACLE DE MAGIE

LA PARENTHESE 8, rue de la Mairie Gouex Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :
2026-06-19

ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER !

La magie s’invite à La Parenthèse !

Venez découvrir le spectacle de Romain, apprenti magicien, le vendredi 19 juin à 19h.

Une soirée familiale pleine d’émerveillement pour les enfants comme pour les adultes.

Spectacle GRATUIT tout public Restauration sur réservation (06 52 09 33 21).   .

LA PARENTHESE 8, rue de la Mairie Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 09 33 21 

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English : SPECTACLE DE MAGIE

L’événement SPECTACLE DE MAGIE Gouex a été mis à jour le 2026-06-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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