Spectacle de magie Heka Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges
Spectacle de magie Heka Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges samedi 12 décembre 2026.
Thaon-les-Vosges
Spectacle de magie Heka
Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 14:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Et si le jonglage et la magie étaient deux sœurs séparées à la naissance ? Avec Heka, la compagnie britannique Gandini Juggling brouille les frontières entre illusion et virtuosité. Objets qui apparaissent, disparaissent ou lévitent, gestes répétés jusqu’à l’hypnose, détournements de regard et tours de passe-passe composent un ballet fascinant à la croisée du cirque, de la danse contemporaine et de la prestidigitation. Un spectacle captivant, drôle et élégant qui invite petits et grands à s’interroger sur ce qu’ils voient… et à retrouver le plaisir de l’émerveillement.Tout public
16 .
Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58
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English :
What if juggling and magic were two sisters separated at birth? With *Heka*, the British company Gandini Juggling blurs the lines between illusion and virtuosity. Objects that appear, disappear, or levitate, rapid movements—hypnotic, misdirection, and sleight of hand come together to create a fascinating ballet at the crossroads of circus, contemporary dance, and magic. A captivating, funny, and elegant show that invites young and old alike to question what they see… and to rediscover the joy of wonder.
L’événement Spectacle de magie Heka Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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