Informations pratiques

Châteaudun

Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets

Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La Compagnie 10 Doigts pour Demain vous présente son spectacle de marionnettes et théâtre d’objets.

Informations et préinscriptions par mail ou téléphone. .

Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 52 19 31 68 moulinatan28@gmail.com

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English :

The 10 Doigts pour Demain theater company presents its puppet and object theater show.

L’événement Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND CHATEAUDUN