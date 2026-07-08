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Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets Châteaudun

samedi 29 août 2026 · Châteaudun

Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets Châteaudun

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Moulin à Tan
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Châteaudun

Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets

Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

La Compagnie 10 Doigts pour Demain vous présente son spectacle de marionnettes et théâtre d’objets.
Informations et préinscriptions par mail ou téléphone.   .

Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 52 19 31 68  moulinatan28@gmail.com

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English :

The 10 Doigts pour Demain theater company presents its puppet and object theater show.

L’événement Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND CHATEAUDUN

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