Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets Châteaudun
samedi 29 août 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets
Moulin à Tan Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
La Compagnie 10 Doigts pour Demain vous présente son spectacle de marionnettes et théâtre d’objets.
Informations et préinscriptions par mail ou téléphone. .
Moulin à Tan Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 52 19 31 68 moulinatan28@gmail.com
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English :
The 10 Doigts pour Demain theater company presents its puppet and object theater show.
L’événement Spectacle de marionnettes et théâtre d’objets Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-29 par OT GRAND CHATEAUDUN
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