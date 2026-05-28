Spectacle de marionnettes proposé par esperanza sha presseq Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Spectacle de marionnettes proposé par esperanza sha presseq

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:40:00

Date(s) :

2026-10-02

Marionnettes Et si l’on était vraiment présent à nous-même…et à la magie qui est ?

Et si l’on brillait vraiment de toute notre lumière ? Si nous nous libérions de nos chaînes ? De nos peurs ? Et si nous étions vraiment en vie ? Ce sont les questions que vient vous poser Esperànza en s’adressant directement à vos cœurs. Esperànza est une ancienne, qui n’a même plus besoin de parler tant sa présence raconte. Messagère de passage et magicienne, elle est humaine ou animale, à sa guise. La chouette qui l’habite et qui se révèle sous vos yeux porte elle aussi son message. Ses yeux noirs emplis de mystère semblent sonder les profondeurs de vos âmes avec cette question êtes-vous enfin prêts à réveiller vos consciences ? .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Spectacle de marionnettes proposé par esperanza sha presseq Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne