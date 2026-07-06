Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME » Salle Paul Fort Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Salle Paul Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 20:30 –
Gratuit : non réservation sur Helloasso Tarif plein : 8 eurosGratuit pour les enfants de moins de 12 ans.ATTENTION : Si vous aviez déjà pris vos billets pour la date du 26 juin, ces derniers restent valables pour cette nouvelle date! Tout public – Age maximum : 99
[Report de la date précédente du 26 juin annulée pour cause de canicule]Au programme : 2h de spectacle mêlant musiques et danses irlandaises en live par les élèves de Nantes Irish Dancing Academy!Entracte prévu avec bar et restauration sur place.
Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/spectacle-2026
Afficher la carte du lieu Salle Paul Fort et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 27 juillet 2026
- Atelier bulles de détente Square Georges Méliès Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! CSC Pilotière Nantes 27 juillet 2026
- Roule ton quartier : atelier rollers ! 49 rue des sables d’olonne Nantes 27 juillet 2026
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, CSC Pilotière, Nantes 27 juillet 2026