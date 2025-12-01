Spectacle de noël Polignac
Spectacle de noël Polignac samedi 20 décembre 2025.
Spectacle de noël
le bourg Polignac Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Pour occuper vos enfants le premier weekend des vacances, pourquoi pas les emmener au spectacle de Noël ?
Rendez-vous le samedi 20 décembre à 15h à la salle des fêtes de Polignac pour des contes de Noël par la Cie Dakatchiz .
le bourg Polignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 75 79 30
English :
To keep your children busy on the first weekend of the vacations, why not take them to a Christmas show?
Join us on Saturday December 20 at 3pm at Polignac village hall for Christmas tales by Cie Dakatchiz.
