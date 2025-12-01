Spectacle de noël Polignac

Spectacle de noël

le bourg Polignac Charente-Maritime

Tarif : 3 EUR

Date :

2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Pour occuper vos enfants le premier weekend des vacances, pourquoi pas les emmener au spectacle de Noël ?

Rendez-vous le samedi 20 décembre à 15h à la salle des fêtes de Polignac pour des contes de Noël par la Cie Dakatchiz .

le bourg Polignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 75 79 30

English :

To keep your children busy on the first weekend of the vacations, why not take them to a Christmas show?

Join us on Saturday December 20 at 3pm at Polignac village hall for Christmas tales by Cie Dakatchiz.

