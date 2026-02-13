Atelier Blasons au Moyen-Âge à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

Atelier Blasons au Moyen-Âge à la Forteresse de Polignac

Forteresse de Polignac 3 Place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire

Initiez-vous à l’art médiéval de l’héraldique à la Forteresse de Polignac créez votre propre blason et découvrez les armes utilisées sur les champs de bataille. Atelier familial animé par la Confrérie de Papelengue, inclus dans l’entrée.

Forteresse de Polignac 3 Place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com

Discover the medieval art of heraldry at the Forteresse de Polignac: create your own coat of arms and learn about the weapons used on the battlefield. Family workshop led by the Confrérie de Papelengue, included in admission.

