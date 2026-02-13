Spectacle de rapaces à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac
Forteresse de Polignac
3 place Princesse de Polignac
Polignac
Haute-Loire
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-08-22
Dates : 2026-07-17, 2026-08-01, 2026-08-22
Les Aigles de Saint Maurice de Lignon investissent la Forteresse de Polignac pour 3 représentations de rapaces en vol libre. Le spectacle sera suivi, pour les personnes qui le souhaitent, d’une visite libre de la Forteresse de Polignac.
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com
Les Aigles de Saint Maurice de Lignon take over the Forteresse de Polignac for 3 performances of free-flying birds of prey. The show will be followed by a free tour of the Forteresse de Polignac.
L’événement Spectacle de rapaces à la Forteresse de Polignac Polignac a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay