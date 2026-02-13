Initiation au tir à l’arc à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac
Initiation au tir à l'arc à la Forteresse de Polignac
Initiation au tir à l’arc à la Forteresse de Polignac
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire
Début : Mardi 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-08-18 18:00:00
2026-07-21
Découvrez l’art du tir à l’arc au pied du donjon de la Forteresse de Polignac ! Une équipe d’archers expérimentés vous initie à manier l’arc et les flèches dans une ambiance ludique et accessible à tous. Animation estivale sans réservation préalable.
Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 06 04 forteressedepolignac@gmail.com
English :
Discover the art of archery at the foot of the Polignac Fortress dungeon! A team of experienced archers will introduce you to the art of handling bows and arrows in a fun atmosphere accessible to all. Summer activities without prior reservation.
