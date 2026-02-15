Tournoi national d’archerie médiévale à la Forteresse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

Tournoi national d’archerie médiévale à la Forteresse de Polignac

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Les Compagnons de Panaveyre en partenariat avec l’Association Forteresse Polignac Patrimoine organisent les 30 et 31 mai prochains le traditionnel tournoi national d’archerie médiévale.

.

Forteresse de Polignac 3 place Princesse de Polignac Polignac 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 61 73 63 compagnons.panaveyre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Compagnons de Panaveyre, in partnership with the Association Forteresse Polignac Patrimoine, are organizing the traditional national medieval archery tournament on May 30 and 31.

L’événement Tournoi national d’archerie médiévale à la Forteresse de Polignac Polignac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay