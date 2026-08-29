AGENDA · Rignac
Spectacle de noël Rignac
vendredi 11 décembre 2026 · Rignac
Informations pratiques
Rignac
Spectacle de noël
52 place André Jarlan Rignac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
A 20h00 à l’espace André Jarlan: spectacle de Noël réalisé par les enfants de l’école primaire St Joseph.
Ouvert à tous .
52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie
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English :
At 8:00 p.m. at the Espace André Jarlan: a Christmas show performed by the children of St. Joseph Elementary School.
L’événement Spectacle de noël Rignac a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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