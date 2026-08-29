Informations pratiques

Rignac

Spectacle de noël

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

A 20h00 à l’espace André Jarlan: spectacle de Noël réalisé par les enfants de l’école primaire St Joseph.

Ouvert à tous .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie

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English :

At 8:00 p.m. at the Espace André Jarlan: a Christmas show performed by the children of St. Joseph Elementary School.

L’événement Spectacle de noël Rignac a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)