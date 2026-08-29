UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rignac

Spectacle de noël Rignac

vendredi 11 décembre 2026 · Rignac

Spectacle de noël Rignac

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Adresse
52 place André Jarlan
Ville
12390 Rignac
Département
Aveyron
Tarif

Rignac

Spectacle de noël

52 place André Jarlan Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

A 20h00 à l’espace André Jarlan: spectacle de Noël réalisé par les enfants de l’école primaire St Joseph.
Ouvert à tous   .

52 place André Jarlan Rignac 12390 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At 8:00 p.m. at the Espace André Jarlan: a Christmas show performed by the children of St. Joseph Elementary School.

L’événement Spectacle de noël Rignac a été mis à jour le 2026-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rignac (Aveyron)