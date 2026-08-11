Spectacle de Nora Hamzawi Espace Saugonna Mamers
vendredi 9 octobre 2026 · Espace Saugonna · Mamers
Informations pratiques
Mamers
Spectacle de Nora Hamzawi
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers Sarthe
Tarif : 12 – 12 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Venez (re)découvrir le spectacle de Nora Hamzawi avec nous !
Quand tes deux dernières recherches Google sont temps parcours bombe atomique et méthode pour rajeunir sans effort ça parait clair qu’il y a un rapport au monde pas sain.
Nora Hamzawi revient sur scène au plus près de son intimité, utilisant son couple comme sas de décompression au chaos extérieur.
Spectacle déconseillé au moins de 16 ans.
Spectacle proposé dans le cadre de la Saison Culturelle Maine Saosnois 2026-2027.
Informations et réservations à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com .
Espace Saugonna 2, rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
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English :
Come (re)discover Nora Hamzawi’s show with us!
L’événement Spectacle de Nora Hamzawi Mamers a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Maine Saosnois
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