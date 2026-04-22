Spectacle de rue Cabaret d’improvisation Saint-Pierre-d’Oléron
mercredi 19 août 2026 · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Spectacle de rue Cabaret d’improvisation
Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 20:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Un tourbillon d’improvisation théâtrale n’attend qu’un public pour recevoir thèmes et suggestions et déployer sous vos yeux des scènes éphémères. Un spectacle qui existera pour vous, uniquement pour vous et qu’on ne rejouera plus jamais.
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Place Gambetta Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 32 77 secretariat.culture@saintpierreoleron.com
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English :
A whirlwind of theatrical improvisation is just waiting for an audience to offer themes and suggestions, so it can bring ephemeral scenes to life right before your eyes. A show created just for you—and you alone—that will never be performed again.
L’événement Spectacle de rue Cabaret d’improvisation Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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