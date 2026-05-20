trophée Camp’IO Pétanque Saint-Pierre-d’Oléron
trophée Camp’IO Pétanque Saint-Pierre-d’Oléron mardi 18 août 2026.
Saint-Pierre-d’Oléron
trophée Camp’IO Pétanque
Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Des champions du monde au trophée du Camp’IO Pétanque.
Un rêve pour les nombreux amateurs de ce sport Commencer en doublette et finir en triplette avec un champion de niveau mondial .
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Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Camp’IO Pétanque trophy
World champions at the Camp’IO Pétanque trophy.
A dream for the many fans of this sport: Start in the doublette and finish in the triplette with a world-class champion .
L’événement trophée Camp’IO Pétanque Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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