Saint-Pierre-d’Oléron

trophée Camp’IO Pétanque

Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 09:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Des champions du monde au trophée du Camp’IO Pétanque.

Un rêve pour les nombreux amateurs de ce sport Commencer en doublette et finir en triplette avec un champion de niveau mondial .

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Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Camp’IO Pétanque trophy

World champions at the Camp’IO Pétanque trophy.

A dream for the many fans of this sport: Start in the doublette and finish in the triplette with a world-class champion .

L’événement trophée Camp’IO Pétanque Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes