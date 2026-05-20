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trophée Camp’IO Pétanque Saint-Pierre-d’Oléron

trophée Camp’IO Pétanque Saint-Pierre-d’Oléron mardi 18 août 2026.

Adresse : Complexe sportif de l'Oumière

Ville : 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 18 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-d’Oléron

trophée Camp’IO Pétanque

Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 09:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Des champions du monde au trophée du Camp’IO Pétanque.
Un rêve pour les nombreux amateurs de ce sport Commencer en doublette et finir en triplette avec un champion de niveau mondial .
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Complexe sportif de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Camp’IO Pétanque trophy

World champions at the Camp’IO Pétanque trophy.
A dream for the many fans of this sport: Start in the doublette and finish in the triplette with a world-class champion .

L’événement trophée Camp’IO Pétanque Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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