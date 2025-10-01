Spectacle de rue mobile Mobil’Hit Quai Leray Pornic
Spectacle de rue mobile Mobil’Hit Quai Leray Pornic lundi 24 août 2026.
Pornic
Spectacle de rue mobile Mobil’Hit
Quai Leray Place du Môle Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 19:00:00
fin : 2026-08-24 19:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Spectacle de rue mobile, chanson humoristique.
Après des années de collaboration et pour atteindre la notoriété qu’ils méritent, le groupe L’Arnaque, composé de Léopold Newman et Albert Redford ont bien compris qu’il leur fallait des tubes pour percer.
Mais pour être sûr du succès, ils ont préféré suivre la recette des autres accompagnés des bandes sons de leur machine à entuber, ils proposent des chansons dignes des plus grands tubes des trente dernières années. D’ailleurs, ça y ressemble beaucoup, non ? .
Quai Leray Place du Môle Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr
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English :
Mobile street show, humorous song.
L’événement Spectacle de rue mobile Mobil’Hit Pornic a été mis à jour le 2026-06-05 par I_OT Pornic
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