Spectacle de théâtre Bouches Cousues Mosnes
mardi 17 novembre 2026 · Mosnes
Informations pratiques
Mosnes
Spectacle de théâtre Bouches Cousues
D751 Mosnes Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-17 19:00:00
fin : 2026-11-17 20:00:00
Date(s) :
2026-11-17
Le mardi 17 novembre, à 19 heures à la salle des fêtes de Mosnes, venez découvrir le spectacle de théâtre Bouches cousues présenté par la compagnie Théâtre Bazar .
Le mardi 17 novembre, à 19 heures à la salle des fêtes de Mosnes, venez découvrir le spectacle de théâtre Bouches cousues présenté par la compagnie Théâtre Bazar .
Le spectacle est un seul en scène autobiographique aussi bouleversant que lumineux.
Il retrace l’histoire d’un enfant né à Madagascar au sein d’une famille Française. Lorsque cette famille retourne en France, le petit garçon se retrouve confronté à des secrets de famille, des mémoires tuées, des silences…
Entre humour, émotion et profondeur, le comédien Filip Auchère donne ainsi voix à tout ce que l’on tait, ce que l’on transmet et ce qui nous construit.
Spectacle tout public.
Entrée gratuite. 0 .
D751 Mosnes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English : Theatre production ‘Bouches Cousues’
On Tuesday 17 November, at 7 pm in the Mosnes village hall, come and see the play Bouches cousues , performed by the Théâtre Bazar theatre company.
L’événement Spectacle de théâtre Bouches Cousues Mosnes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE AMBOISE
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