Informations pratiques

Mosnes

Spectacle de théâtre Bouches Cousues

D751 Mosnes Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-17 20:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Le mardi 17 novembre, à 19 heures à la salle des fêtes de Mosnes, venez découvrir le spectacle de théâtre Bouches cousues présenté par la compagnie Théâtre Bazar .

Le mardi 17 novembre, à 19 heures à la salle des fêtes de Mosnes, venez découvrir le spectacle de théâtre Bouches cousues présenté par la compagnie Théâtre Bazar .

Le spectacle est un seul en scène autobiographique aussi bouleversant que lumineux.

Il retrace l’histoire d’un enfant né à Madagascar au sein d’une famille Française. Lorsque cette famille retourne en France, le petit garçon se retrouve confronté à des secrets de famille, des mémoires tuées, des silences…

Entre humour, émotion et profondeur, le comédien Filip Auchère donne ainsi voix à tout ce que l’on tait, ce que l’on transmet et ce qui nous construit.

Spectacle tout public.

Entrée gratuite. 0 .

D751 Mosnes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English : Theatre production ‘Bouches Cousues’

On Tuesday 17 November, at 7 pm in the Mosnes village hall, come and see the play Bouches cousues , performed by the Théâtre Bazar theatre company.

L’événement Spectacle de théâtre Bouches Cousues Mosnes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE AMBOISE