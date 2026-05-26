Spectacle de théâtre : La Fuite Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 18:20 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

La Fuite, d’après M.BoulgakovRussie, 1920. Coincés entre les Rouges et les Blancs, pris en étau entre les bolcheviks et les monarchistes, ils fuient vers l’inconnu pour sauver leur vie. Le délire de la guerre civile les submerge peu à peu. Dans le tumulte, la folie devient leur ultime refuge.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300



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