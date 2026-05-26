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Spectacle de théâtre : La Fuite Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Spectacle de théâtre : La Fuite Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes

Spectacle de théâtre : La Fuite Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Le Pavillon maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:20

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 18:20 –
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

La Fuite, d’après M.BoulgakovRussie, 1920. Coincés entre les Rouges et les Blancs, pris en étau entre les bolcheviks et les monarchistes, ils fuient vers l’inconnu pour sauver leur vie. Le délire de la guerre civile les submerge peu à peu. Dans le tumulte, la folie devient leur ultime refuge.

Le Pavillon maison de quartier Bottière Nantes 44300


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