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Spectacle de théâtre Roquefort

Spectacle de théâtre Roquefort

Spectacle de théâtre Roquefort vendredi 15 mai 2026.

Adresse : salle des fêtes de Roquefort

Ville : 47310 Roquefort

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Roquefort

Spectacle de théâtre

salle des fêtes de Roquefort Roquefort Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :
2026-05-15

La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne présente
– Les belles soeurs d’Eric Assous
– Coup de foudre à Casteljarnac de Jean-Pierre Martinez.
La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne présente
– Les belles soeurs d’Eric Assous
– Coup de foudre à Casteljarnac de Jean-Pierre Martinez.
Réservations 0972564275 coworking.serignac@gmail.com   .

salle des fêtes de Roquefort Roquefort 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 56 42 75  coworking.serignac@gmail.com

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English : Spectacle de théâtre

La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne presents
– Les belles soeurs by Eric Assous
– Coup de foudre à Casteljarnac by Jean-Pierre Martinez.

L’événement Spectacle de théâtre Roquefort a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen

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