Roquefort

Spectacle de théâtre

salle des fêtes de Roquefort Roquefort Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne présente

– Les belles soeurs d’Eric Assous

– Coup de foudre à Casteljarnac de Jean-Pierre Martinez.

La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne présente

– Les belles soeurs d’Eric Assous

– Coup de foudre à Casteljarnac de Jean-Pierre Martinez.

Réservations 0972564275 coworking.serignac@gmail.com .

salle des fêtes de Roquefort Roquefort 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 56 42 75 coworking.serignac@gmail.com

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English : Spectacle de théâtre

La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne presents

– Les belles soeurs by Eric Assous

– Coup de foudre à Casteljarnac by Jean-Pierre Martinez.

L’événement Spectacle de théâtre Roquefort a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen