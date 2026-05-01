Spectacle de théâtre Roquefort
Spectacle de théâtre Roquefort vendredi 15 mai 2026.
Roquefort
Spectacle de théâtre
salle des fêtes de Roquefort Roquefort Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne présente
– Les belles soeurs d’Eric Assous
– Coup de foudre à Casteljarnac de Jean-Pierre Martinez.
La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne présente
– Les belles soeurs d’Eric Assous
– Coup de foudre à Casteljarnac de Jean-Pierre Martinez.
Réservations 0972564275 coworking.serignac@gmail.com .
salle des fêtes de Roquefort Roquefort 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 56 42 75 coworking.serignac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de théâtre
La troupe du Relais de Sérignac sur Garonne presents
– Les belles soeurs by Eric Assous
– Coup de foudre à Casteljarnac by Jean-Pierre Martinez.
L’événement Spectacle de théâtre Roquefort a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Destination Agen
À voir aussi à Roquefort (Lot-et-Garonne)
- Concours de cocardes Arènes Roquefort 16 mai 2026
- Céram-Apéro Café de la Paix Roquefort 21 mai 2026
- Massages bien-être Studio Vlam Roquefort 22 mai 2026
- Atelier Création pour les fées et les lutins AIAA Roquefort 23 mai 2026
- WALYGATOR SUD-OUEST – PARC AQUATIQUE – ENTREE – PARC AQUATIQUE AQUALAND AGEN Roquefort 13 juin 2026