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Spectacle de théâtre Saga Courtoisie à Limeray Limeray

dimanche 4 octobre 2026 · Limeray

Spectacle de théâtre Saga Courtoisie à Limeray Limeray

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
11 Avenue du 8 Mai 1945
Ville
37530 Limeray
Département
Indre-et-Loire
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Limeray

Spectacle de théâtre Saga Courtoisie à Limeray

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Le dimanche 4 octobre 2026 à 17h à Limeray, retrouvez la compagnie Aour qui vous présentera son spectacle Saga Courtoisie .
Le dimanche 4 octobre 2026 à 17h à Limeray, retrouvez la compagnie Aour qui vous présentera son spectacle Saga Courtoisie .

Ce spectacle est une conférence sur l’art d’aimer façon Moyen Âge burlesque, fougueux et terriblement joyeux. Les comédiens vous embarquent dans une saga drôle et inattendue en trois épisodes.
Une pièce pleine d’humour et d’élégance qui ne manquera pas de faire rire et même réfléchir.

Réservation conseillée
billetterie-amboise.mapado.fr
02 47 23 47 47 12  .

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   contact@lacompagnieaour.fr

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English : “Saga Courtoisie” Theater Performance in Limeray

On Sunday, October 4, 2026, at 5:00 p.m. in Limeray, join the Aour theater company as they present their show Saga Courtoisie.

L’événement Spectacle de théâtre Saga Courtoisie à Limeray Limeray a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE

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