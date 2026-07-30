Informations pratiques

Limeray

Spectacle de théâtre Saga Courtoisie à Limeray

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le dimanche 4 octobre 2026 à 17h à Limeray, retrouvez la compagnie Aour qui vous présentera son spectacle Saga Courtoisie .

Le dimanche 4 octobre 2026 à 17h à Limeray, retrouvez la compagnie Aour qui vous présentera son spectacle Saga Courtoisie .

Ce spectacle est une conférence sur l’art d’aimer façon Moyen Âge burlesque, fougueux et terriblement joyeux. Les comédiens vous embarquent dans une saga drôle et inattendue en trois épisodes.

Une pièce pleine d’humour et d’élégance qui ne manquera pas de faire rire et même réfléchir.

Réservation conseillée

billetterie-amboise.mapado.fr

02 47 23 47 47 12 .

11 Avenue du 8 Mai 1945 Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@lacompagnieaour.fr

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English : “Saga Courtoisie” Theater Performance in Limeray

On Sunday, October 4, 2026, at 5:00 p.m. in Limeray, join the Aour theater company as they present their show Saga Courtoisie.

L’événement Spectacle de théâtre Saga Courtoisie à Limeray Limeray a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE