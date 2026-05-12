Espiens

Spectacle de variétés Les tubes 60/70/80

Espiens Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Plongez dans une soirée festive et pleine de nostalgie au cœur de l’Albret ! Vous profitez d’un spectacle de variétés rythmé, entièrement en live, où musiciens et artistes vous font revivre les plus grands tubes des années 60 à 80. Sur scène, chanteurs, saxophoniste et danseuses de cabaret enchaînent performances dynamiques et moments d’émotion pour vous faire chanter et danser.

L’ambiance conviviale se prolonge avec des animations, des jeux et de belles surprises à partager en famille ou entre amis. Dès le début de soirée, laissez-vous tenter par un marché gourmand qui éveille vos papilles avant de vous installer pour ce show entraînant.

Une soirée gratuite, chaleureuse et haute en couleur, idéale pour vibrer au rythme des classiques intemporels ! .

Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 74 52 83

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English : Spectacle de variétés Les tubes 60/70/80

L’événement Spectacle de variétés Les tubes 60/70/80 Espiens a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Albret