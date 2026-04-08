Espiens

Stage d’expression plastique Chercher l’animal

Espiens Lot-et-Garonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Stages artistiques ouverts à toutes et tous, ces ateliers invitent à explorer la matière, les formes et les textures dans une approche sensible et personnelle de la création.

La thématique proposée Chercher l’animal , une exploration des silhouettes et des imaginaires inspirés du monde animal.

Sophie Cohen Scali propose des stages d’expression plastique centrés sur le processus créatif et la singularité de chacun. Ouverts à toutes et tous, ces ateliers invitent à explorer la matière, les formes et les textures dans une approche sensible et personnelle de la création.

La thématique proposée Chercher l’animal , une exploration des silhouettes et des imaginaires inspirés du monde animal.

Les stages se déroulent dans l’atelier de l’artiste à Espiens, dans une ambiance propice à la recherche et à l’expérimentation artistique. Une invitation à développer son regard, sa créativité et son expression personnelle à travers différentes techniques plastiques.

Auberge espagnole à 13h.

Sur réservation uniquement. .

Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cohen-scali@louri.fr

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English : Stage d’expression plastique Chercher l’animal

Open to all, these artistic workshops invite you to explore materials, shapes and textures in a sensitive and personal approach to creation.

The proposed theme: Looking for the animal , an exploration of silhouettes and imaginary images inspired by the animal world.

L’événement Stage d’expression plastique Chercher l’animal Espiens a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret