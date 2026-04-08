Stage d’expression plastique Chercher l’animal Espiens
Stage d’expression plastique Chercher l’animal Espiens dimanche 14 juin 2026.
Espiens
Stage d’expression plastique Chercher l’animal
Espiens Lot-et-Garonne
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Stages artistiques ouverts à toutes et tous, ces ateliers invitent à explorer la matière, les formes et les textures dans une approche sensible et personnelle de la création.
La thématique proposée Chercher l’animal , une exploration des silhouettes et des imaginaires inspirés du monde animal.
Sophie Cohen Scali propose des stages d’expression plastique centrés sur le processus créatif et la singularité de chacun. Ouverts à toutes et tous, ces ateliers invitent à explorer la matière, les formes et les textures dans une approche sensible et personnelle de la création.
La thématique proposée Chercher l’animal , une exploration des silhouettes et des imaginaires inspirés du monde animal.
Les stages se déroulent dans l’atelier de l’artiste à Espiens, dans une ambiance propice à la recherche et à l’expérimentation artistique. Une invitation à développer son regard, sa créativité et son expression personnelle à travers différentes techniques plastiques.
Auberge espagnole à 13h.
Sur réservation uniquement. .
Espiens 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cohen-scali@louri.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage d’expression plastique Chercher l’animal
Open to all, these artistic workshops invite you to explore materials, shapes and textures in a sensitive and personal approach to creation.
The proposed theme: Looking for the animal , an exploration of silhouettes and imaginary images inspired by the animal world.
L’événement Stage d’expression plastique Chercher l’animal Espiens a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Albret