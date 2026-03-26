Gignac

SPECTACLE DE VOLTIGE EN CORDE VIVA LA LIBERTAD

Gignac Hérault

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

“Viva la Libertad” est un spectacle mêlant tango, musique live et voltige, inspiré par l’histoire du tango en Argentine, autrefois censuré avant de devenir un symbole mondial.

Quand la liberté vacille, certains résistent en dansant.

“Viva la Libertad” mêle tango, musique et voltige dans un spectacle vibrant, inspiré par l’histoire d’une danse autrefois censurée sous la dictature argentine… avant de devenir l’un des symboles les plus célèbres de l’Argentine à travers le monde.

Entre passion, défi et envols, ce spectacle célèbre la force du mouvement et de la création.

Une soirée d’autant plus émouvante qu’elle marquera aussi le dernier spectacle de Pascale Jurquet, après 25 ans de recherche, de mise en scène et d’invention de nouvelles figures. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 6 37 08 97 67 mpa.pascale@gmail.com

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English :

viva la Libertad? is a show combining tango, live music and acrobatics, inspired by the history of tango in Argentina, once censored before becoming a worldwide symbol.

L’événement SPECTACLE DE VOLTIGE EN CORDE VIVA LA LIBERTAD Gignac a été mis à jour le 2026-05-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT