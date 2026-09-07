Spectacle déambulatoire « Chercheuses et Inventrices », Départ du Parc Aretha-Franklin, Paris

Informations pratiques

Spectacle déambulatoire « Chercheuses et Inventrices » Samedi 19 septembre, 15h30 Départ du Parc Aretha-Franklin Paris

Limité à 45 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Après avoir exploré la place des femmes dans le sport, l’engagement politique et la poésie érotique, la compagnie Pièces Montées revient avec une nouvelle « vraie-fausse visite guidée » insolite, poétique et joyeusement indisciplinée. De l’invention du Wi-Fi à la sismologie, en passant par l’astronomie et la médecine, ce spectacle met en lumière le matrimoine scientifique et célèbre la contribution essentielle des femmes aux plus grandes découvertes de l’humanité.

Une déambulation savante et pleine de fantaisie pour assouplir notre rapport aux sciences et propager la culture de l’égalité.

Avec : Nen, Anne Orsoni, Isabelle Saudubray / Mise en rue : Clotilde Moynot

Départ du Parc Aretha-Franklin 72, rue Louis Lumière 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France 01 43 61 83 25 https://cie-piecesmontees.com/femmes-ordinaires-extraordinaires/ https://www.facebook.com/cie.piecesmontees Un parc paysager intégrant des activités ludiques, sportives, de détente et de loisirs.

De vastes pelouses côtoient des espaces boisés et arbustifs, une allée circulaire sinueuse mène aux différents espaces de repos ou d’activités. La présence d’une prairie et d’un bassin, d’arbres et arbustes à baies, de plantes locales et adaptées aux changements climatiques favorise l’accueil d’une biodiversité animale et végétale.

Le parc, totalement ouvert, épouse la pente naturelle du quartier, évitant escaliers et fortes dénivellations. Une allée circulaire et sinueuse mènera joggeurs et promeneurs, petits et grands, aux équipements sportifs et aux aires de jeux : terrains multi sports, ping-pong, tyrolienne, pelouses pour les activités douces, parcours aventure, jeux d’eau… Métro, Bus 76 et Tram T3 Porte de Bagnolet, Bus 57 arrêt Serpollet, station Vélib Rue Louis Ganne.

Spectacle « Chercheuses et inventrices »

© pièces montées