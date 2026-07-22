Informations pratiques

Wissembourg

Spectacle déambulatoire de Noël Le souffle des étoiles

Place Martin Bucer Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-12-05 18:55:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29 2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06 2026-12-11

Une féérie de Noël en terres celtes. Un lieu plein de mystère, des personnages hauts en couleur qui vous aideront à contrer les manigances de Hans Trapp pour le plus grand bonheur de Christkindel.

L’association Ex Nihilo vous propose une féérie de Noël en terres celtes. Un lieu plein de mystère, des personnages hauts en couleur qui vous aideront à contrer les manigances de Hans Trapp pour le plus grand bonheur de Christkindel. .

Place Martin Bucer Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 40 60 90 19 exnihilo.wissembourg@gmail.com

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English :

A Christmas fairy tale set in Celtic lands. A place full of mystery, with colorful characters who will help you thwart Hans Trapp’s schemes, much to Christkindel’s delight.

L’événement Spectacle déambulatoire de Noël Le souffle des étoiles Wissembourg a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de l’Alsace Verte