Informations pratiques

Saint-Dizier

Spectacle Débranche, hommage à F. Gall et M. Berger

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-05

fin : 2027-05-05

Date(s) :

2027-05-05

Tout public

Véritable Hommage à France Gall et Michel Berger, DÉBRANCHE vous embarque dans l’univers du couple mythique de la chanson française. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

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English :

L’événement Spectacle Débranche, hommage à F. Gall et M. Berger Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne