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AGENDA · Saint-Dizier

Spectacle Débranche, hommage à F. Gall et M. Berger Saint-Dizier

mercredi 5 mai 2027 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
mercredi 5 mai 2027
Fin
mercredi 5 mai 2027
Adresse
Les Fuseaux
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
34 34 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Spectacle Débranche, hommage à F. Gall et M. Berger

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-05
fin : 2027-05-05

Date(s) :
2027-05-05

Tout public
Véritable Hommage à France Gall et Michel Berger, DÉBRANCHE vous embarque dans l’univers du couple mythique de la chanson française.   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

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English :

L’événement Spectacle Débranche, hommage à F. Gall et M. Berger Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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