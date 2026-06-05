Spectacle des échassiers landais Lous Esquirous Place Georges Dufau Biscarrosse

Biscarrosse

Spectacle des échassiers landais Lous Esquirous

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-31 2026-08-21

Lous Esquirous est un groupe folklorique landais crée par l’abbé Jean Baptiste Lapeyre en 1969, à Biscarrosse.

Il est composé de danseurs au sol, sur échasses ainsi que de musiciens.

Le groupe qui a pris naissance au cours de la saison 1968-1969 se contentait au départ de l’animation de défilés et de fêtes locales, ce n’est que dans les débuts des années 70 qu’il s’est structurer et a pu se faire reconnaître dans sa spécialité.

En 1975, les premières danses anciennes furent mises au point; les costumes furent renouvelés et harmonisés aux modes de la fin du 19e siècle et, de ce fait, nous arrivâmes aux habits traditionnels des bergers landais de jadis et pour les filles aux robes élégantes que leurs ancêtres portaient le dimanche.

Retrouvez ce patrimoine lors d’un spectacle traditionnel.

Spectacle en tenue traditionnelle .

Place Georges Dufau Fronton Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Spectacle des échassiers landais Lous Esquirous

L’événement Spectacle des échassiers landais Lous Esquirous Biscarrosse a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Grands Lacs