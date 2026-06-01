Spectacle des élèves de flamenco en France Chapiteau du Cirque Tsigane Romanes Paris samedi 27 juin 2026.

La saison 2025-2026 se termine. Les élèves de l’association vous donnent rendez-vous sous le chapiteau du Cirque Tsigane Romanes pour vous présenter leur spectacle de fin d’année.

L’occasion de clore une année riche d’enseignements, entourés par leur enseignant.e.s et des artistes professionnels.

Spectacle enfant à 18h 30 / OUVERTURE CHAPITEAU à 18h

Spectacle adulte à 18h30 / OUVERTURE CHAPITEAU à 19h

Spectacle de fin d’année des élèves des cours adultes de danse et de guitare de Flamenco en France

Danse / Chant / Guitare

Spectacle des adultes à 19h30

Ouverture chapiteau : 19h00

Restauration sur place par l’équipe du Romanès et buvette flamenca par l’équipe de Flamenco en France.

Avec les élèves de Flamenco en France, les professeures Karine Gonzalez, Veronica Vallecillo, Lori La Armenia, Katia Benito, Sophia Sena, Aurelia Vidal pour la danse et Dimitri Puyalte pour la guitare flamenca.

Artistes invités :

Chant : Bastian Blanco Moreno – Cécile Évrot – Cristo Cortés

Guitare : Dimitri Puyalte – Cristobal Corbel –

Samedi 27 juin 2026 à 19h30

Spectacle des Adultes à 19h30 (ouverture : 19h00)

Les réservations et achats de billets se font uniquement via Hello Asso.

Restauration sur place par l’équipe du Romanès et buvette flamenca par l’équipe de Flamenco en France.

Modes de paiement sur place : CB, espèces

TARIFS

Tarif unique adulte : 15 euros

Tarif unique enfant : 5 euros (enfant de moins de 18 ans)

ADRESSE

CHAPITEAU DU CIRQUE TSIGANE ROMANES

Square Parody, Boulevard de l’Amiral Bruix 75016 PARIS

Métro

L1 Porte Maillot (Sortie n°5)

L2 Porte Dauphine (Sortie n°3)

Autobus : PC 1

Arrêt : Malakoff ou arrêt Marbeau

Les élèves de Flamenco en France présenteront leur spectacle avec la complicité de leurs professeurs et d’artistes invités sous le chapiteau du célèbre et unique Cirque Tsigane Romanès.

Le samedi 27 juin 2026

de 19h30 à 22h00

payant

TARIFS SPECTACLE ENFANTS

Tarif unique adulte : 12 euros

Tarif unique enfant : 5 euros (enfant de moins de 18 ans)

TARIFS SPECTACLE ADULTES

Tarif unique adulte : 15 euros

Tarif unique enfant : 5 euros (enfant de moins de 18 ans).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T19:30:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00

Chapiteau du Cirque Tsigane Romanes Square Parody, Boulevard de l’Amiral Bruix 75016 Paris

https://www.flamencoenfrance.fr/evenement/spectacle-de-fin-dannees-des-adultes +33743576585 https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis https://www.facebook.com/flamencoenfranceparis



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