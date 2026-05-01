Spectacle d’Improvisation BBC Comedy Club 131 Nancy
Spectacle d’Improvisation BBC Comedy Club 131 Nancy mardi 19 mai 2026.
Nancy
Spectacle d’Improvisation BBC Comedy Club 131
3 rue Gilbert Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-19 20:15:00
fin : 2026-05-19 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Le BBC Comedy Club L’incontournable rendez-vous humoristique de Nancy
Chaque mardi à 20h15, le BBC Bière, Bordel & Copains se transforme en véritable temple du rire. Le BBC Comedy Club, devenu le rendez-vous comique hebdomadaire incontournable du Grand Est, a déjà accueilli plus de 170 humoristes sur sa scène.
UNE SOIRÉE UNIQUE
L’édition #131, saison 4, vous attend avec un plateau de 5 artistes Au programme Guillaume au Micro, Laure, Ze Mister Flow et Julie Michels.
INFORMATIONS PRATIQUES
– Arrivée conseillée vers 19h30 pour une place assise
– Entrée sur consommation, sortie au chapeau
– Bar ouvert tous les jours à partir de 17h, spécialisé en bières artisanales
Le BBC Comedy Club s’impose comme une vitrine du talent comique local et national, contribuant à l’effervescence culturelle de Nancy. Une soirée qui promet non seulement des éclats de rire, mais aussi une immersion dans l’ambiance unique d’un des bars les plus atypiques de la ville.Tout public
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3 rue Gilbert Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 34 86
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English :
BBC Comedy Club: Nancy’s must-see comedy event
Every Tuesday at 8:15pm, the BBC Bière, Bordel & Copains transforms itself into a veritable temple of laughter. The BBC Comedy Club, which has become the Grand Est’s must-see weekly comedy event, has already welcomed over 170 comedians to its stage.
A UNIQUE EVENING
Edition #131, season 4, awaits you with a line-up of 5 artists: On the program: Guillaume au Micro, Laure, Ze Mister Flow and Julie Michels.
PRACTICAL INFORMATION
– Please arrive by 7:30 p.m. for a seat
– Admission: on consumption, by the hat
– Bar open daily from 5pm, specializing in craft beers
The BBC Comedy Club has established itself as a showcase for local and national comedy talent, contributing to Nancy’s cultural effervescence. An evening that promises not only laughter, but also immersion in the unique atmosphere of one of the city’s most atypical bars.
L’événement Spectacle d’Improvisation BBC Comedy Club 131 Nancy a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION NANCY
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