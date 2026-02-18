Conférence Les mardis psy’ de lillebonne La relation entre le médecin psychiatre et le patient MJC Lillebonne Nancy

Nancy

Conférence Les mardis psy’ de lillebonne La relation entre le médecin psychiatre et le patient

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-19 18:15:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Rendez-vous incontournable et accessible à toute personne qui s’intéresse aux problématiques de la santé mentale personnes touchées, en attente de diagnostic, proches, professionnels ou curieux souhaitant s’informer.

Ce rendez-vous permettra d’apprendre, d’échanger et de penser la maladie psychique autrement, dans une atmosphère de bienveillance et de respect.

Ces rencontres sont organisées par l’association Bipolaire ? Si tu savais…

Réservation souhaitée par mail.Tout public

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MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 71 75 85 bipolairesitusavais@gmail.com

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English :

A not-to-be-missed event open to anyone with an interest in mental health issues: those affected, those awaiting diagnosis, family and friends, professionals and the curious seeking information.

This event will provide an opportunity to learn, exchange ideas and think differently about mental illness, in an atmosphere of kindness and respect.

These meetings are organized by the association Bipolaire ? Si tu savais?

Please reserve by e-mail.

L’événement Conférence Les mardis psy’ de lillebonne La relation entre le médecin psychiatre et le patient Nancy a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION NANCY