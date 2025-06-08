Concert Petite Messe solennelle de Rossini Nancy

Concert Petite Messe solennelle de Rossini

La présentant lui-même comme son “péché de vieillesse” cette œuvre de Rossini est un joyau qui séduit par son émotion, son humour et son intimité religieuse. Rossini joue sur l’intensité des couleurs et compose avec beaucoup de contrastes, de crescendos dramatiques, de silences appuyés et un bel élan rythmique.

“Bon Dieu, la voilà terminée cette pauvre petite Messe … Est- ce bien de la musique sacrée que je viens de faire ou bien de la sacrée musique? Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois donc béni et accorde-moi le paradis” déclara Rossini. C’est la version originale pour chœur de chambre, quatre solistes, deux pianos et un harmonium que nous savourerons pendant ce concert.

English :

Describing it as his « sin of old age », Rossini?s work is a jewel of emotion, humor and religious intimacy. Rossini plays on the intensity of color, composing with contrasts, dramatic crescendos, sustained silences and a beautiful rhythmic momentum.

good heavens, here it is, finished, this poor little Mass… Is this sacred music or sacred music? A little science, a little heart, it’s all there. Bless you, then, and grant me paradise? declared Rossini. It is the original version for chamber choir, four soloists, two pianos and harmonium that we will enjoy during this concert.

Tickets to follow.

German :

Rossinis Werk, das er selbst als seine « Alterssünde » bezeichnet, ist ein Juwel, das durch seine Emotionalität, seinen Humor und seine religiöse Intimität besticht. Rossini spielt mit der Intensität der Farben und komponiert mit vielen Kontrasten, dramatischen Crescendi, betonter Stille und einem schönen rhythmischen Schwung.

…Gott, da ist sie zu Ende, diese arme kleine Messe … Ist es heilige Musik, die ich gerade gemacht habe, oder ist es heilige Musik? Ein wenig Wissenschaft, ein wenig Herz, alles ist da. Sei also gesegnet und gewähre mir den Himmel », sagte Rossini. Die Originalversion für Kammerchor, vier Solisten, zwei Klaviere und ein Harmonium werden wir in diesem Konzert genießen.

Karten werden in Kürze erhältlich sein.

Italiano :

Descritta come il suo « peccato di vecchiaia », l’opera di Rossini è un gioiello, seducente per l’emozione, l’umorismo e l’intimità religiosa. Rossini gioca sull’intensità dei colori e compone con molti contrasti, crescendi drammatici, forti silenzi e un bellissimo slancio ritmico.

buon Dio, eccola qui, finita, questa povera piccola Messa… È davvero musica sacra quella che ho appena fatto, o musica sacra? Un po’ di scienza, un po’ di cuore, c’è tutto. Che tu sia benedetto e mi conceda il paradiso? dichiarò Rossini. È la versione originale per coro da camera, quattro solisti, due pianoforti e un armonium che gusteremo durante questo concerto.

Biglietti a seguire.

Espanol :

Descrita como su « pecado de vejez », la obra de Rossini es una joya, seductora por su emoción, su humor y su intimidad religiosa. Rossini juega con la intensidad de los colores y compone con muchos contrastes, crescendos dramáticos, fuertes silencios y un bello impulso rítmico.

dios mío, aquí está, terminada, esta pobre misa… ¿Es realmente música sacra lo que acabo de hacer, o música sagrada? Un poco de ciencia, un poco de corazón, todo está ahí. Bendito seas, entonces, y concédeme el cielo… declaró Rossini. Es la versión original para coro de cámara, cuatro solistas, dos pianos y un armonio la que disfrutaremos durante este concierto.

Entradas a la venta.

