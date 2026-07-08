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AGENDA · Lamalou-les-Bains

SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI Lamalou-les-Bains

vendredi 11 septembre 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Avenue Charcot
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Lamalou-les-Bains

SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Spectacle d’improvisation par le Fbi
Vendredi 11 septembre à 20h30
Théâtre municipal
Gratuit
Spectacle d’improvisation par le Fbi
Vendredi 11 septembre à 20h30
Théâtre municipal
Gratuit   .

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

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English : SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI

Improv Show by the FBI
Friday, September 11, %E0 at 8:30 p.m.
Municipal Theater
Free

L’événement SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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