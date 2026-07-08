SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI Lamalou-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Spectacle d’improvisation par le Fbi
Vendredi 11 septembre à 20h30
Théâtre municipal
Gratuit
Spectacle d’improvisation par le Fbi
Vendredi 11 septembre à 20h30
Théâtre municipal
Gratuit .
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English : SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI
Improv Show by the FBI
Friday, September 11, %E0 at 8:30 p.m.
Municipal Theater
Free
L’événement SPECTACLE D’IMPROVISATION PAR LE FBI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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