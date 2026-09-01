Informations pratiques

Sucé-sur-Erdre

SPECTACLE D’IMPROVISATION

121 La Baumondière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:45:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le collectif Spontané vous présente un spectacle d’improvisation théâtrale au Hangar !

Rejoignez le Hangar pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur .

121 La Baumondière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehangar44240@gmail.com

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English :

The Spontan%E9 collective presents a theatrical improv show at the Hangar!

L’événement SPECTACLE D’IMPROVISATION Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Erdre Canal Forêt