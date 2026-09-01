SPECTACLE D’IMPROVISATION Sucé-sur-Erdre
vendredi 11 septembre 2026 · Sucé-sur-Erdre
Informations pratiques
Sucé-sur-Erdre
SPECTACLE D’IMPROVISATION
121 La Baumondière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:45:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Le collectif Spontané vous présente un spectacle d’improvisation théâtrale au Hangar !
Rejoignez le Hangar pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur .
121 La Baumondière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehangar44240@gmail.com
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English :
The Spontan%E9 collective presents a theatrical improv show at the Hangar!
L’événement SPECTACLE D’IMPROVISATION Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Erdre Canal Forêt
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