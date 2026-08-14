Spectacle Drôles de rencontres au musée Musée du Prieuré Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Spectacle Drôles de rencontres au musée

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Alors qu’une guide, un peu farfelue et décalée, entame la visite guidée du musée, elle tombe nez à nez avec un drôle de personnage ! La visite ne se passera pas comme prévu, pour le plaisir du public !

À partir de 6 ans

Inscription conseillée au 02 35 13 30 09 .

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09

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English : Spectacle Drôles de rencontres au musée

L’événement Spectacle Drôles de rencontres au musée Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie