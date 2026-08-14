Spectacle Drôles de rencontres au musée Musée du Prieuré Harfleur
mercredi 21 octobre 2026 · Musée du Prieuré · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Spectacle Drôles de rencontres au musée
Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Alors qu’une guide, un peu farfelue et décalée, entame la visite guidée du musée, elle tombe nez à nez avec un drôle de personnage ! La visite ne se passera pas comme prévu, pour le plaisir du public !
À partir de 6 ans
Inscription conseillée au 02 35 13 30 09 .
Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Drôles de rencontres au musée
L’événement Spectacle Drôles de rencontres au musée Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Harfleur (Seine-Maritime)
- Spectacle J’ai descendu dans mon jardin Rue Frédéric Chopin Harfleur 12 septembre 2026
- Contes en musique Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 12 septembre 2026
- Visite flash de l’exposition Les villas balnéaires du Havre à Étretat Musée du Prieuré Harfleur 13 septembre 2026
- Spectacle : vacances en bord de mer, Musée du Prieuré, Harfleur 18 septembre 2026
- Spectacle Vacances en bord de mer Musée du Prieuré Harfleur 18 septembre 2026