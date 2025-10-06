Spectacle Drum Brothers

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Les Drum Brothers nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les Frères mélangent les disciplines.

Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance. Avec Drum Brothers, ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, les Frères mélangent les disciplines. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Tout est source de percussions, mais le trio ne s’arrête pas là cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

The Drum Brothers bring us an original show, a performance of musical juggling filled with humor. Between frantic rhythms and poetry, the Brothers mix disciplines.

German :

Die Drum Brothers bieten uns eine originelle Show, eine musikalische und humorvolle Jonglierperformance. Zwischen rasanten Rhythmen und Poesie vermischen die Brüder die Disziplinen.

Italiano :

I Drum Brothers presentano uno spettacolo originale, una giocoleria musicale ricca di umorismo. Tra ritmi frenetici e poesia, i fratelli mescolano le discipline.

Espanol :

Los Drum Brothers presentan un espectáculo original, un malabarismo musical cargado de humor. Entre ritmos frenéticos y poesía, los Hermanos mezclan disciplinas.

L’événement Spectacle Drum Brothers Colmar a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme de Colmar