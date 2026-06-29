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Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Sous chapiteau Santec

Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Sous chapiteau Santec jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Sous chapiteau
Adresse
Lieu-dit Dossen
Ville
29250 Santec
Département
Finistère
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Santec

Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon

Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Des spectacles tous les jeudis de l’été par la troupe amateur du Cirque à Léon. Nouvelle création Paillettes en coulisses… .
Spectacle familial, tous âges.   .

Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64 

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English :

L’événement Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Santec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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