Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Sous chapiteau Santec
Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Sous chapiteau Santec jeudi 9 juillet 2026.
Santec
Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon
Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Des spectacles tous les jeudis de l’été par la troupe amateur du Cirque à Léon. Nouvelle création Paillettes en coulisses… .
Spectacle familial, tous âges. .
Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Santec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Santec (Finistère)
- Théâtre d’impro stage Salle Polyvalente Santec 30 juin 2026
- Découverte pêche à pied Santec 1 juillet 2026
- Concert Naive New Beaters Beach Break Santec 2 juillet 2026
- Soirée cinéChap avec Cirque à Léon. Sous chapiteau Santec 7 juillet 2026
- Vide grenier de la glisse surf et plus Santec 11 juillet 2026