Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Sous chapiteau Santec jeudi 9 juillet 2026.

Santec

Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon

Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Des spectacles tous les jeudis de l’été par la troupe amateur du Cirque à Léon. Nouvelle création Paillettes en coulisses… .

Spectacle familial, tous âges. .

Sous chapiteau Lieu-dit Dossen Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64

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English :

L’événement Spectacle du Jeudi par la Cie Le Cri du Léon Santec a été mis à jour le 2026-06-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX