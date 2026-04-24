Spectacle Dudley Tournesol Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Dudley Tournesol

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Est-ce que l’on connait réellement le tournesol ?Tout public

17 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Do we really know sunflowers?

L’événement Spectacle Dudley Tournesol Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ