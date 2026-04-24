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Spectacle Dudley Tournesol Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Dudley Tournesol Caméo Comédie Club Metz

Spectacle Dudley Tournesol Caméo Comédie Club Metz samedi 16 mai 2026.

Lieu : Caméo Comédie Club

Adresse : 24 rue du Palais

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 17 Tarif de base plein tarif

Metz

Spectacle Dudley Tournesol

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Est-ce que l’on connait réellement le tournesol ?Tout public
17  .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est   Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

Do we really know sunflowers?

L’événement Spectacle Dudley Tournesol Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ

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