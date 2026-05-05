Spectacle Elmer Food Beat Espace Bocapole Bressuire

Bressuire

Spectacle Elmer Food Beat

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 28.89 – 28.89 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Soirée tout en délire avec Elmer Food Beat et sa première partie.

C’est en 1986 que commença l’aventure…

Et depuis nous sommes encore et toujours heureux sur scène.

Qui aurait cru, lorsqu’à Piriac Sur Mer germa l’idée dans le cerveau malade de Twistos, Vincent et Manou, très vite rejoint par Kelu et Kalou, puis Grand Lolo, amoureux des filles et de la bonne humeur, qu’on serait encore là en 2026, toujours fringuants, souriants et sautillants, toujours énergiques, électriques et romantiques.

Eh oui 40 ans !… avec des hauts et des bas, des maux et des joies… près d’un million de disques vendus, l’Olympia à guichet fermé, des disques d’or et de platine, une victoire de la musique, des passages télés et radios en veux-tu en voilà, play-liste et compagnie, grâce à notre 30cm de légende.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

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English : Spectacle Elmer Food Beat

L’événement Spectacle Elmer Food Beat Bressuire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bocage Bressuirais