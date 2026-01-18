Spectacle En attendant Daniel Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Spectacle En attendant Daniel Guinguette du Val Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy dimanche 9 août 2026.
Arudy
Spectacle En attendant Daniel Guinguette du Val
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Jessica se pose beaucoup de questions. Pour tenter de mettre de l’ordre dans sa tête comme au plateau, elle expose sans filtre ses doutes, ses idées et ses souvenirs au public qui devient le témoin des élucubrations de cette comédienne en quête de spectacle.
Son sujet ? Daniel Balavoine. Mais quel est le lien qui unit cette jeune femme au célèbre et emblématique chanteur des années 80 ? Tout le monde connaît la chanson l’absence a des torts que rien ne défend . Alors, on se fabrique ses idoles, ses modèles, ses héros. Le sien s’appelle Daniel et grâce à lui, peut-être qu’un jour, elle n’attendra plus que le téléphone sonne. En attendant Daniel est un spectacle qui aborde avec humour et poésie les thèmes du deuil, de l’absence, de l’enfance et de la solitude.
À partir de 12 ans.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Spectacle En attendant Daniel Guinguette du Val
L’événement Spectacle En attendant Daniel Guinguette du Val Arudy a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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