Spectacle En route vers Brême Waldighofen
Spectacle En route vers Brême Waldighofen mercredi 17 juin 2026.
Waldighofen
Spectacle En route vers Brême
4 rue des écoles Waldighofen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 10:00:00
fin : 2026-06-17 10:45:00
Date(s) :
2026-06-17
Isabelle Grussenmeyer revisite ce conte des frères Grimm avec une thématique universelle autour de la solidarité, la réinvention et l’espoir d’une vie nouvelle. Réservation obligatoire
Un âne, un chien, un chat, un coq…
chassés par leurs maîtres respectifs, décident de commencer une nouvelle vie. Ils s’en vont sur les chemins pour rejoindre la ville de Brême en Allemagne pour devenir musiciens.
Ensemble, malgré leurs faiblesses, ils unissent leurs forces pour surmonter les obstacles et enfin vivre heureux en liberté.
Isabelle Grussenmeyer revisite ce conte des frères Grimm avec une thématique universelle autour de la solidarité, la réinvention et l’espoir d’une vie nouvelle. .
4 rue des écoles Waldighofen 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 68 94 40 jschlegel.waldighoffen@orange.fr
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English :
Isabelle Grussenmeyer revisits this Grimm Brothers tale with a universal theme of solidarity, reinvention and the hope of a new life. Reservations required
L’événement Spectacle En route vers Brême Waldighofen a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du Sundgau
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