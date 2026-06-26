Spectacle enfant André Kupp Place Dom Calmet Senones

Senones

Spectacle enfant André Kupp

Place Dom Calmet Marché Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00

fin : 2026-07-06 11:15:00

Date(s) :

2026-07-06

Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.

Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.

Dès 4 ans gratuit.Tout public

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Place Dom Calmet Marché Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

In a one-of-a-kind performance, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.

A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.

For ages 4 and up; free admission.

L’événement Spectacle enfant André Kupp Senones a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES