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Spectacle enfant André Kupp Place Dom Calmet Senones

Spectacle enfant André Kupp Place Dom Calmet Senones

Spectacle enfant André Kupp Place Dom Calmet Senones lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Place Dom Calmet
Adresse
Marché
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
0 Gratuit

Senones

Spectacle enfant André Kupp

Place Dom Calmet Marché Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-06 11:15:00

Date(s) :
2026-07-06

Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.
Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.
Dès 4 ans gratuit.Tout public
0  .

Place Dom Calmet Marché Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

In a one-of-a-kind performance, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.
A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.
For ages 4 and up; free admission.

L’événement Spectacle enfant André Kupp Senones a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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