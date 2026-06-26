Spectacle enfant André Kupp Place Dom Calmet Senones
Spectacle enfant André Kupp Place Dom Calmet Senones lundi 6 juillet 2026.
Senones
Spectacle enfant André Kupp
Place Dom Calmet Marché Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 10:30:00
fin : 2026-07-06 11:15:00
Date(s) :
2026-07-06
Sur un étal pas comme les autres, poivrons, tomates et taupes prennent vie en musique et acrobaties.
Un tourbillon drôle et poétique qui fait germer l’imaginaire.
Dès 4 ans gratuit.Tout public
0 .
Place Dom Calmet Marché Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
In a one-of-a-kind performance, peppers, tomatoes, and moles come to life through music and acrobatics.
A whimsical and poetic whirlwind that sparks the imagination.
For ages 4 and up; free admission.
L’événement Spectacle enfant André Kupp Senones a été mis à jour le 2026-06-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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