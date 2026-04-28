Spectacle Pièce de poche Place Dom Calmet Senones

Senones

Spectacle Pièce de poche

Place Dom Calmet Abbaye Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Pièce de Poche met en scène de manière amusante deux personnages qui ne se lassent pas de se rencontrer, tissant une relation à travers les corps, les gestes et le regard. Les envies, idées et habitudes de chacun·e se confrontent, parmi lesquelles il faudra se frayer un chemin et trouver sa place, conserver sa ligne ou se laisser séduire par la nouveauté. Les situations parfois absurdes de ce duo révèlent avec douceur et humour nos mécanismes de cohabitation. La compagnie (La) Rue Serendip, qui mêle volontiers la danse contemporaine aux arts du cirque et à la musique, investit l’espace public à ciel ouvert, déployant son univers ludique pour toutes et tous.

Ce spectacle est organisé dans le cadre de la saison culturelle de l’Étincelle et sera suivi du concert des Lunaisiens organisé par le festival des Abbayes.Tout public

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Place Dom Calmet Abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 tourisme@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Pièce de Poche is an amusing play on two characters who never tire of meeting each other, weaving a relationship through bodies, gestures and looks. The desires, ideas and habits of each confront the other, among which it is necessary to make one’s way and find one’s place, keep one’s line or let oneself be seduced by novelty. The duo’s sometimes absurd situations gently and humorously reveal our mechanisms for cohabitation. The company (La) Rue Serendip, which likes to mix contemporary dance with circus arts and music, takes over the public space in the open air, deploying its playful universe for all and sundry.

This show is part of the Étincelle cultural season, and will be followed by the Lunaisiens concert organized by the Festival des Abbayes.

L’événement Spectacle Pièce de poche Senones a été mis à jour le 2026-04-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES