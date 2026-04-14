Concert Festival des Abbayes-Vêpres d’un confesseur La Petite Symphonie Place Dom Calmet Senones

Senones

Concert Festival des Abbayes-Vêpres d’un confesseur La Petite Symphonie

Place Dom Calmet Abbatiale Senones Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Après une tournée éprouvante à Paris (où meurt sa mère en juillet 1779), Wolfgang doit revenir dans la cité où il est né et qui l’étouffe. Il y écrit plusieurs chefs d’œuvre sacrés dont la Messe du Couronnement et les Vêpres d’un confesseur, ultime cycle liturgique pour Salzbourg car la rupture avec son employeur est imminente. Après ses Vêpres solennelles, Mozart outré par les humiliations répétées fournies à son encontre par son mécène, le prince-archevêque Colloredo, donne congé à celui qui ne comprenait rien à sa musique.

…Et Salzbourg perd ainsi à la faveur de Vienne, le génie musical de son époque.Tout public

10 .

Place Dom Calmet Abbatiale Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

After a grueling tour of Paris (where his mother died in July 1779), Wolfgang had to return to the city of his birth, which suffocated him. Here, he wrote several sacred masterpieces, including the Coronation Mass and Vespers of a Confessor, his final liturgical cycle for Salzburg, as his break with his employer was imminent. After his Solemn Vespers, Mozart, outraged by the repeated humiliations he had suffered at the hands of his patron, Prince-Archbishop Colloredo, dismissed the man who understood nothing of his music.

and Salzburg lost the musical genius of its time to Vienna.

L’événement Concert Festival des Abbayes-Vêpres d’un confesseur La Petite Symphonie Senones a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES