Senones

Fête de la musique Opercule

Avenue de Salm Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 23:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Hot Vosges Trio va vous faire fêter la musique comme il se doit à la brasserie de l’Opercule. Swing, bossa, reggae, jazz.

Les artistes sont attendus pour 20h mais la fête c’est dès l’ouverture du bar à 17h.

Gratuit et festif !Tout public

0 .

Avenue de Salm Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08

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English :

Hot Vosges Trio will have you dancing to the music the way it’s meant to be enjoyed at the Brasserie de l’Opercule. Swing, bossa nova, reggae, jazz.

The artists are scheduled to perform at 8 p.m., but the party starts as soon as the bar opens at 5 p.m.

Free and festive!

L’événement Fête de la musique Opercule Senones a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES