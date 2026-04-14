Concert Festival des Abbayes-Le cerveau de Voltaire par les Lunaisiens rue du Breuil Senones

Senones

Concert Festival des Abbayes-Le cerveau de Voltaire par les Lunaisiens

rue du Breuil Collège André Malraux Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 16:30:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

En 2125, les quelques scientifiques qui nous restent se sont réunis pour réaliser l’expérience ultime qui sauvera peut-être la Planète. Il faut dire que sur cent années, l’I.A a tout bouffé. Pardonnez l’expression. Mais l’Intelligence artificielle est venue à bout du dernier des cerveaux humains. La matière grise est vêtue de noir; elle est en deuil. L’intelligence humaine ne sait plus rien faire, sauf des bulles de savon.

En ce 13 septembre 2125, 13 scientifiques se penchent sur un étrange bocal apporté par le sieur Mitouart, apothicaire à ses heures. Dans ce bocal, n’en déplaise aux sceptiques, flotte, assez pitoyablement, un cerveau imbibé d’alcool.

On a omis de vous signaler l’identité du propriétaire du cerveau. Elle sera révélée par monsieur Mitouart, apothicaire notoire C’est le cerveau de Voltaire ! Ni plus, ni moins… Plutôt plus ! Car les 13 scientifiques … attendent tout de ce cerveau de l’illustre (illustre pour ceux qui le connaissent, nous direz-vous) Voltaire, le génie des Lumières !Tout public

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rue du Breuil Collège André Malraux Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

In the year 2125, the few remaining scientists have come together to carry out the ultimate experiment, which may just save the planet. It has to be said that, over the last hundred years, AI has eaten everything. Pardon the expression. But Artificial Intelligence has overcome the last of the human brain. Gray matter is dressed in black; it is in mourning. Human intelligence no longer knows how to do anything except blow soap bubbles.

On this September 13, 2125, 13 scientists are examining a strange jar brought by Mr. Mitouart, an apothecary by trade. In this jar, to spite the skeptics, floats, rather pitifully, a brain soaked in alcohol.

We neglected to mention the identity of the brain?s owner. It was revealed by Monsieur Mitouart, a notorious apothecary: It’s Voltaire’s brain! No more, no less? Rather more! Because the 13 scientists? expect everything from this brain of the illustrious (illustrious for those who know him, you might say) Voltaire, the genius of the Enlightenment!

L’événement Concert Festival des Abbayes-Le cerveau de Voltaire par les Lunaisiens Senones a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES