SPECTACLE ENQUÊTE AU MANOIR

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dans une maison étrange, notre détective doit résoudre énigmes et frissons ! Spectacle interactif avec Sébastien Delsaut

Mais quelle étrange maison ! Notre détective sait qu’il n’aurait jamais dû y entrer. Une voix lugubre, des toiles d’araignée partout et trop d’énigmes d’un esprit tordu… Il comprend vite pourquoi son client, qui l’avait convoqué ici, n’est jamais venu. Mais maintenant qu’il est là, s’il veut sortir, il devra faire preuve d’imagination. Un spectacle mêlant rires et frissons, action, mystère et beaucoup d’interactivité.

De et avec Sébastien Delsaut, par la Compagnie Sens en éveil .

Dès 5 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

In a strange house, our detective must solve riddles and thrills! Interactive show with Sébastien Delsaut

L’événement SPECTACLE ENQUÊTE AU MANOIR Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34