ESCAPE GAME EN EAUX PROFONDES

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Votre ami Alexandre Gueldari disparaît mystérieusement… enquêtez pour découvrir son secret !

Votre ami Alexandre Gueldari, journaliste spécialisé en biologie marine et protection de l’environnement, semble très stressé ces derniers temps. Cela fait plusieurs semaines que vous ne l’avez pas vu. Il prétend être accaparé par ses dernières investigations, mais n’a jamais voulu révéler sur quoi il travaille. Son dernier SMS vous a vraiment inquiété… et vous flippiez déjà beaucoup pour lui !

Sur inscription dès 12 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your friend Alexandre Gueldari has mysteriously disappeared? investigate to discover his secret!

L’événement ESCAPE GAME EN EAUX PROFONDES Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34