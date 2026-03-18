39È CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE BÉZIERS

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez découvrir les talents lyriques de demain lors de la finale du 39e Concours International de chant lyrique de Béziers.

Le Concours International de Chant Lyrique de Béziers revient pour sa 39ᵉ édition, du 24 au 27 avril 2026 au Théâtre des Variétés de Béziers.

Le concours se déroulera sur trois jours

– vendredi éliminatoires

– samedi demi-finale

– dimanche finale

Le jury sera composé de cinq personnalités éminentes du monde du lyrique.

Seule la finale sera ouverte au public, sur invitation gratuite.

Au fil des éditions, le concours a révélé de grands talents du chant lyrique, parmi lesquels le célèbre ténor Roberto Alagna.

Venez découvrir les talents lyriques de demain lors de la finale, le dimanche 26 avril 2026.

13H30: ouverture des portes

14H début de la finale

20H30 fin du concours .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the lyrical talents of tomorrow at the finals of the 39th Béziers International Singing Competition.

L’événement 39È CONCOURS INTERNATIONAL DE CHANT LYRIQUE DE BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34