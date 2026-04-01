Béziers

CONCERT KLASSIK ACCORDS EN VERRE MAJEUR

10 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Compagnie Épicurieuse et Les Ostals proposent Klassik musique et dégustation. Violon, piano et vins de Yannick Pelletier pour une expérience artistique unique à Béziers.

La Compagnie Épicurieuse et Les Ostals présentent la saison Klassik qui mêlent musique classique, théâtre et expériences.

La Compagnie Epicurieuse, fondée par Maud le Bourdonnec et Michaël Seigle à Béziers, créé des spectacles musicaux immersifs où se mélangent recherche de l’excellence, volonté de briser les lignes et sens de l’humour. Les Ostals, jolies maisons d’histoires de Béziers, se font un plaisir d’accueillir ces créateurs joyeux et ambitieux qui inventent demain.

Quand la musique pour violon et piano sublime la découverte des vins naturels de Yannick Pelletier à Saint-Chinian. Plongez au cœur de la dégustation de manière artistique et insolite.

Distribution

– Yannick Pelletier, vigneron à Saint-Chinian

– La compagnie Epicurieuse avec Maud Le Bourdonnec au piano et Michaël Seigle au violon

En intérieur, vous pourrez commander des tapas en même temps que la dégustation. .

10 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 57 80 57 80

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English :

Compagnie Épicurieuse and Les Ostals offer Klassik: music and wine tasting. Violin, piano and wine by Yannick Pelletier for a unique artistic experience in Béziers.

L’événement CONCERT KLASSIK ACCORDS EN VERRE MAJEUR Béziers a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34