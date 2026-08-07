Spectacle Entre ciel et terre Place de la République Bellac
dimanche 9 août 2026 · Place de la République · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Spectacle Entre ciel et terre
Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09 20:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Dans le cadre du Festival Précaire. Deux personnages farfelus tentent de planter un arbre sur scène. Dès leurs premiers gestes, les choses prennent une tournure inattendue l’arbre semble interagir avec eux, dévoilant un monde mystérieux où les frontières entre le végétal et l’humain s’estompent, à travers jonglerie en balles rebond et autres manipulations sonores. Tout public. Pensez à réserver votre place ! .
Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52
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English : Spectacle Entre ciel et terre
L’événement Spectacle Entre ciel et terre Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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